México.-El youtuber mexicano Scott Adrián Moreno, rifó sus dos automóviles para comprar tanques de oxígeno y ayudar a los pacientes con COVID-19.

Fue a través de su cuenta de Facebook, donde Scott dijo que para él lo importante es ayudar a quienes actualmente luchan por su vida.

“La situación está muy ‘culey’, ya me quedé sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio, así que tengo dos carros y he tomado la decisión de rifarlos, ya después podré comprarlos cuando las cosas estén bien”.

La situación esta muy culey ya me quede sin dinero para seguir comprando tanques y ayudar, y la vida no tiene precio así… Publicado por Scott Traveling Channel en Martes, 2 de febrero de 2021

Fuente XEW