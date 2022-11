México.-Una mujer identificada como Esmeralda Cárdenas en TikTok compartió un video en el que exhibe al papá de su hija.

“El papel de papá no es para todos… él dice que yo me la paso llorando porque él no cuida a su hija… yo creo que el que llora es otro”, es el texto que la joven incluyó en la grabación.

La mujer agregó como descripción que el padre de su hija aprobó que el video fuera publicado, pues aseguraba que él tenía razón.

“Este video se subió con permiso de él… porque dice que él está en lo correcto, no es justo que él trabaja en el sol y todavía tiene que llegar a cuidar la bebé o limpiar algo en su casa. En pocas palabras que yo soy la que debe hacer todo eso, aunque yo también trabajo. Qué tristeza de pelado”, escribió.

En la grabación, la mujer enfrenta al papá de la menor, quien subestima las labores que realiza la joven en el hogar.

“Nadie tiene por qué agradecerte que hagas aquí tu responsabilidad que es cuidar a tu hija, ¿a mí quién me agradece que estoy cuidando a mi hija 24 horas, 7 días a la semana?, limpiando, haciendo de comer, ¿quién me agradece?”, dice la mujer.

Sin embargo, lo que sorprendió a los internautas fue la respuesta del hombre.

“¿Crees que eres la única o qué? Tú eres la única que estás llorando. En aquel tiempo, las mujeres cuidaban al niño, al marido, trabajaba todo el día, llegabas a la casa y estaba todo limpio”, declaró.

De inmediato, la publicación generó un sinfín de comentarios en redes sociales, donde los internautas se mostraron molestos por las respuestas del hombre, quien señaló que “vengo del norte” y por eso estaba cansado.

“No lo pude terminar de ver, qué repele el señor, ay amiga, ojalá puedas salir de ahí, te deseo lo mejor a ti y tu bebé”, “Vale más estar sola que mal acompañada y sin apoyo”, “Ya mándalo con su mamá”, escribieron algunos usuarios.

#crianzacompartida #crianzarespetuosa ♬ sonido original – Esmeralda Cardenas @esmeraldacardenas Este video se subió con permiso de el… porque dice: que el está en lo correcto, no es justo que el trabaja en el sol y todavía tiene que llegar a cuidar la bebe o limpiar algo en su casa😳 En pocas palabras que YO soy la que debe hacer todo eso, aunque yo también trabajo,. Que tristeza de pelado 🫢 #maternidad

