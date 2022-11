Redes.-Una de las enseñanzas más valiosas de la escuelas es trabajar en equipo, ya sea haciendo alguna exposición o un trabajo en conjunto, sin embargo, a veces hay alumnos que deciden no hacer nada y dejar toda la carga a sus compañeros, tal es el caso de una joven que se hizo viral en redes sociales luego de que sus compañeros descubrieron que prefirió irse a una estética que ayudarles a hacer la tarea.

Fue en redes sociales en donde los compañeros de la estudiante decidieron exhibirla por no cumplir con su tarea de la Facultad de Ciencias Naturales, en Guayaquil, Ecuador.

ADVERTISEMENT

En la publicación que se hizo viral rápidamente, los alumnos publicaron una fotografía de la portada de su trabajo, sin embargo, en la lista de los nombres que participaron en el proyecto, explicaron que la alumna identificada como Roxana Monserrat prefirió irse a arreglar el cabello.

Lo curioso es que incluso colocaron una fotografía de la joven sentada en la estética, mientras los alumnos se esforzaban por terminar el ensayo titulado Problemáticas de los residuos sólidos.

Como era de esperarse, la publicación causó revuelo en redes sociales entre quienes lamentaron la actitud de la joven y quienes lo tomaron con gracia, contando anécdotas similares que les ocurrió cuando estudiaban.

“Yo siempre era de los que le decía a todos ‘si quieren yo lo hago, ustedes no se preocupen’ así quedaba como yo quería y no me estorbaban”, “Yo les decía ‘júntenme la información y yo le doy formato y diseño a las diapositivas’ porque hacían unas cosas bien horrible”, dijeron los internautas.

Yo soy Roxana Monserrate pic.twitter.com/afFcogicUl — Guglielmo (@MemoCab) June 17, 2021

Con Información de Comunicado