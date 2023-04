México.-La influencer Yeri Mua volvió a meterse en polemicas tras burlarse de sus excompañeros de la escuela, quienes presuntamente la molestaron por hacer videos cuando era una niña.

En un video, la veracruzana se jactó de tener un premio en sus manos (Socialiteen Awards) mientras que su generación de la secundaria no se han ganado ningúno. Incluso destacó que todos se encuentran en la universidad mientras ella triunfa por su cuenta y sin la necesidad de éste tipo de educación.

«Yo no veo a mis compañeritos de la escuela inteligentes ganándose premios. Ya les gané yo el brinco, mijos. Es más, mi generación aún sigue en la universidad. Yo no entré a la universidad como ustedes, queridos excompañeros y ya me gané un premio», expresó Yeri Mua.

«Tanto me criticaban, cule%&, por hacer videos en la secundaria, tanto me criticaban y ustedes qué tienen. ¿Ustedes tienen este premio?, no tienen. Besos a todos mis excompañeros», señaló con cierto resentimiento a lo que parece haber sido bullying de parte de los jóvenes hacia ella.

Las declaraciones de Yeri Mua no pasaron desapercibidas y provocaron las reacciones de todo aquel que pudo escucharla. Algunos mencionaron que los premios de ese tipo no aseguran nada, contrario a una buena educación que conlleva un mejor futuro.

