México.- La influencer Yeri Mua denunció a su ex pareja Brian Villegas ‘Paponas’ de haberla agredido en un antro de Boca del Río, Veracruz.

A través de sus redes sociales, la joven Yeri Mua explicó que presuntamente Brian Villegas la agredió, cuando estaba con sus amigos en el antro PH, entre ellos, los influencers Aaron Mercury y Alexia Cruz, durante la madrugada de este 9 de diciembre.

ADVERTISEMENT

“Si tu ex novio te acosa en PH, el antro te dará la espalda, y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti”. dijo la influencer.

De acuerdo con la declaración de Yeri Mua, también conocida como ‘reina del carnaval de Veracruz’, su ex novio la atacó y junto con meseros del antro PH, hicieron lo mismo con sus amigos; situación que quedó grabada.

“Neta me siento tan mal por lo que le hicieron a mis amigos».

Si tu ex novio te acosa en ph, el antro te dará la espalda y sus meseros saldrán a golpearte a tus amigos y a ti — tu bratz favorita (@yerimua) December 9, 2022

A su vez, Aaron Mercury, uno de los amigos que estaba en ese momento, contó que Brian Villegas se acercó a ellos con la intención de agredir a la joven veracruzana, quien tenía un festejo previo a su cumpleaños.

«Brian, el ex de Yeri Mua, intentó agredirla, bueno la agredió, y nosotros al tratar de defenderla salimos perjudicados. Yo tengo el pulgar roto, ya me lo dijeron”, externó el joven.

Además, acusó a Brian de romperle una botella en la cabeza a otro de sus amigos.

«Y tú Brian reventaste una botella en un amigo que venía, en la cabeza», acusó Aaron Mercury.

@aaronmercury Montaneros hasta el gerente y meseros se estaban metiendo contra nosotros 🤦🏻‍♂️ ♬ sonido original – Aaron Mercury

Brian Villegas ‘Papones’ niega ser el agresor

Por su parte, Brian Paponas se defendió en Instagram. Aseguró que lo están atacando sólo a él, pues también lo agredieron. Incluso dice que ayudó a levantarla del piso cuando cayó durante la riña, tratando de protegerla de los golpes.

«Realmente necesito que me manden vídeos de lo que sucedió, no solamente estoy golpeado sino que la gente realmente está tomando un juicio que no les corresponde y créanme que era algo que ya estaba sanando y volvieron de nuevo con lo mismo. Me siento como si estuviera completamente solo contra toda la sociedad y no creo que yo merezca eso!! Ya de verdad me estoy hartando de esto yo estaba en otro antro con tal de no molestar a nadie», comentó.

Por su parte, las integrantes del colectivo Las Brujas del Mar se sumaron a la defensa de la influencer y reprobaron la agresión. También denunciaron que Brian, supuestamente, ha tenido comportamientos violentos en diversas ocasiones.

“Todo nuestro apoyo a @yerimua, absolutamente nada justifica una agresión y @_BrianVillegas ha tenido comportamientos violentos en reiteradas ocasiones. Desde no dejarla tener amigos hasta lo que pasó anoche. No es un hecho aislado, es un cúmulo de violencia en pareja normalizado”.

¿Quién es Yeri Mua?

Yeri Cruz Varela, es una influencer conocida como Yeri Mua, quien nació en el estado de Veracruz. La joven de 20 años de edad era novia de otro influencer conocido como Brian Villegas ‘Paponas’, quien supuestamente le fue infiel a la joven durante el evento Yakifest 2022.

En ese momento, Villegas fue encontrado con otra mujer, mientras Yeri Mua permanecía en Mazatlán. Desde que terminaron su relación no se habían encontrado hasta que ocurrió el altercado en el antro PH de Boca del Río, Veracruz.

Con información de Telediario