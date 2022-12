Redes.- Tatiana compartió un video en su cuenta de Twitter en el que denuncia el supuesto mal servicio por parte de Aeroméxico.

De acuerdo con la cantante, no pudo abordar su vuelo, aun y cuando ella y su equipo de trabajo se encontraban a tiempo para subir al avión.

“Íbamos a subir a un camioncito, nos dijeron ya se llenó, espérense y van a mandar otro, y a la mera hora nos dijeron, ya no llegó otro y ya se cerró el vuelo”, dijo.

Además, la estrella infantil agregó que su equipaje se perdió, por lo que se vio en la necesidad de hacer un reclamo, pues su maleta no podía ser enviada al destino que se dirigía si ella no abordaba el vuelo.

“No aparece mi maleta, estamos haciendo reclamo de equipaje, se supone no se podía ir a Ciudad de Carmen mi maleta si yo no subía al avión, pues no está allá ni en Ciudad de México”, declaró.

Los usuarios se pronunciaron en redes sociales, donde compartieron sus experiencias al viajar en avión.

“A mí se me olvidó mi laptop en la salita antes de abordar, no me dejaron regresar por ella, mandaron a alguien que no la encontró, fui por ella y no me permitieron abordar, además estuve 20 minutos ahí ya que le vendieron mi vuelo a alguien más”, señaló una internauta.

Sin embargo, hubo otros tantos que se mostraron en desacuerdo con la denuncia de la famosa, e incluso, le sugirieron que dejara de quejarse, por lo que sus seguidores salieron en su defensa, comentando que se esperaba un buen servicio, a cambio de pagar una buena suma por el mismo.

“Ya deja de quejarte”, escribió un usuario.

“Pues cómo no vas a quejarte si bien que te cobran”, respondió otro internauta.

