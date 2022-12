México.-Kunno provocó la carcajada de más de un usuario luego de realizar una broma sobre la infidelidad de Brian Villegas a su ex novia, Yeri Mua.

Durante una transmisión en vivo, los influencers se encontraban platicando sobre las diferencias culturales que existían con otros países, por ejemplo, que un hombre podría tener nueve esposas.

“Pero aquí pueden tener 9 esposas, algo así”, mencionó Kunno.

“Sí wey, ay no. Yo la neta sí podría estar con alguien que tuviera 9 esposas”, respondió Yeri.

Sin embargo, la famosa no esperaba que su amigo le recordara la infidelidad que vivió.

“Pues sí ya estuviste, pero no sabías que tenía”, dijo el creador de contenido.

Ambos influencers soltaron una carcajada y, como era de esperarse, el video se volvió viral en redes sociales.

“Un amigo como Kunno diciéndome la verdad, pero haciéndome reír”, “primera vez que me hace reír Kunno”, “no le veo fallas a su lógica”, “nadie se aburriría con Kunno”, “En la vida soy Kunno con mis amigas”, “siempre con sus ocurrencias”, “Yo igual que la Yeri, tampoco lo sabía”, son algunos de los comentarios que pueden encontrarse en el post compartido en TikTok.

Hasta el momento, el video cuenta con más de 800 mil “me gusta”, supera los 5 mil mensajes y acumula más de 6 millones de reproducciones.

Yeri Mua decidió defenderse de Brian Villegas, luego de que el joven comentara durante una de las transmisiones en vivo de la influencer.

“Lo voy a bloquear para empezar, pero me puso: ‘Qué mala onda que ocupes este medio para desahogarte porque a pesar de que yo me mantengo al margen y he mantenido los códigos’”, mencionó la creadora de contenido.

Brian agregó en el mensaje: “Ayer te quedaste con el chico que me decías que era “gay” y nadie te juzga a ti, es lo último que diré, pero me duele que hagas que la gente me ataque”.

