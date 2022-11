Redes.-Lacie Gooch, de Estados Unidos, pasó por un terrible momento hace un tiempo atrás. Un día antes de su boda, su novio la dejó. A raíz de ello, la mujer optó por irse de luna de miel con su propia madre, pues no quería quedarse sin ese viaje. La experiencia que vivió la contó en un video viral que publicó en su cuenta de TikTok (@laciiiegeesrna).

“Entonces, después de cinco años juntos y el día antes de que nos casáramos, mi ex decidió que ya no me amaba y que no quería casarse. Y eso está bien”, comenzó diciendo en el clip. Luego precisó que los padres de su entonces pareja fueron quienes pagaron la luna de miel.

Lacie y su madre acabaron disfrutando de todo ese viaje a raíz de la ruptura. “Y luego, cuando regresé, tomé mi anillo de compromiso y el anillo de bodas que él compró, fui a la joyería y me devolvieron casi cada centavo. No es tanto como me dijo que pagó por él, no importa, pero es solo otra mentira que me dijo”, recalcó.

Con la plata que recibió, la mujer pudo irse de vacaciones nuevamente. “Usé ese dinero y fui a las Islas Vírgenes por dos semanas, regresé, hice una sesión de fotos de Burn the Dress con el vestido con el que se suponía que me casaría. ¡Y luego, después de que vendimos nuestra casa, no le dejé tener nada del dinero y me operé los senos!”, aseveró. De acuerdo a The Mirror, muchos usuarios consideraron que ella actuó muy bien a raíz de lo que le hizo su ex.

Ahora es muy feliz con la relación sentimental que tiene

Tras pasar por la ruptura, Lacie, afortunadamente, pudo entablar una nueva relación sentimental. “Y ahora tengo un novio que me trata como una reina. Honestamente, debería agradecer a mi ex porque soy la verdadera ganadora aquí”, indicó en la descripción de su video viral, que acumula más de 10 millones de reproducciones en TikTok.

