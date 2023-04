Redes.- Luego de que Michel Rodríguez, la vendedora de cerveza en el Pa’l Norte 2023, se hiciera famosa al bailar al ritmo de la música de Carin León, hoy la joven se ha convertido en influencer.

Fue el pasado 1 de abril, cuando se viralizó un video en el cual aparece bailando ‘La Boda del Huitlacoche’, canción de Carin León. El video rápidamente se viralizó en redes sociales y en distintos medios de comunicación.

“En ese pedacito que cantó Carin, que cantó ‘La Boda del Huitlacoche’, dije voy a aprovechar que ahorita no hay gente para ponerme a zapatear.

“De repente al día siguiente, me manda una amiga un WhatsApp, me dice oye eres tú y luego ya me empezaron a etiquetar más y más y dije ¡Nombre qué oso!”, contó Michel para un medio de comunicación en Monterrey.

La popularidad de Michel no terminó solo con este video, pues en este mismo festival Pa’l Norte, integrantes del grupo Mente Positiva, la invitaron a bailar al escenario.

Incluso, El integrante de Mente Positiva, Dany Guajardo, no desaprovechó la oportunidad para aplaudir el entusiasmo de la joven, y vía TikTok escribió: «Me encantó estar con ustedes arriba del escenario, son los mejores».

Asimismo, la joven también bailó, en este mismo festival, al ritmo de Wisin y Yandel, quienes incluso compartieron en sus redes sociales, un video en el que Michel aparece bailando con los asistentes al festival, mientras les vende y sirve cerveza.

Tras estos sucesos, la popularidad de la joven, de entre 20 y 21 años de edad, creció lo cual se ve reflejado en sus cuentas de redes sociales. Hasta el momento, en su cuenta de TikTok, tiene poco más de 41 mil seguidores.

Ha sido en esta misma red social en donde la joven ha publicado videos, en los que ya ha empezado compartir aspectos más personales de su vida, incluso, ha utilizado esta cuenta para mandar saludos a sus fans, por ejemplo, hay un video en donde aparece mandando saludos a un seguidor que vive en Seattle. Hasta el momento, los videos publicados por Michel en TikTok tienen miles de reproducciones.

Instagram ha sido otra de las redes sociales, en donde Michel ha incursionado con fuerza a raíz de su video bailando la música de Carin León. En esta red social, Michel cuenta con 2 mil 876 seguidores, y en ella la joven ha aprovechado para también compartir videos y fotografías, en los que aparece, incluso, en entrevista con medios de comunicación.

🎶💃🏻 Una vendedora de cerveza fue captada ayer bailando muy emocionada durante la presentación del cantante Carin León durante el festival Pa'l Norte 2023, en el Parque Fundidora. Al empezar la canción de “La boda del Huitlacoche”, la mujer se emociona y empieza a zapatear,… pic.twitter.com/UzQJtE9Xwz — ABCNoticias.mx (@ABCNoticiasMX) April 2, 2023

