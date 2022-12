México.-WhatsApp se ha vuelto una aplicación imprescindible para millones de personas ya que permite estar conectados con familiares, amigos y hoy en día ya es una herramienta importante para el trabajo y ahora llega una nueva opción para recuperar los mensajes borrados hasta cinco segundos después de haberlos eliminado, te explicamos paso a paso.

Hasta hace unos días la aplicación de Meta permitía borrar los mensajes de dos maneras: ‘Eliminar para mí’ y ‘Eliminar para todos’ y una vez pulsado el botón, la acción en los dos casos era irreversible.

Y a veces por error o por arrepentimiento queremos recuperar los mensajes borrados y gracias a la última actualización de WhatsApp ya será posible, aunque solo nos den cinco segundos para cambiar de parecer.

La nueva función ya está disponible en todos los dispositivos actualizados a las últimas versiones de WhatsApp, tanto en iOS como en Android.

¿Cómo deshacer un mensaje eliminado en WhatsApp?

Cuando hayamos eliminado un mensaje en la aplicación de mensajería aparecerá en la parte inferior de la conversación el botón de «deshacer» o “undo”. Lo único que se debe hacer es pulsarlo para restaurar el mensaje, sin importar si es texto, audio o cualquier otro envío multimedia. Del mismo modo, la función se activa tanto en los grupos como en las conversaciones habituales.

Sin embargo, solo se tendrán cinco segundos para recuperar el mensaje, después desaparecerá la opción de «deshacer» y no habrá forma de hacer que esta opción vuelva a aparecer.

"Delete for Me" 🤦🤦🤦

We've all been there, but now you can UNDO when you accidentally delete a message for you that you meant to delete for everyone! pic.twitter.com/wWgJ3JRc2r

— WhatsApp (@WhatsApp) December 19, 2022