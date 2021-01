En los primeros días de 2021, WhatsApp mandó un mensaje a todos sus usuarios anunciando cambios en su política de privacidad, cosa que no cayó bien en muchas personas, pues se mencionaba que ahora se recolectarían datos para optimizar servicios y conectarlos con productos de las empresas de Facebook.

Esto se interpretó como que WhatsApp podría tener acceso a datos privados, que serían compartidos entre empresas, lo cual sería un atentado a la seguridad digital; asimismo se señaló que esto también significaría que podrían ver y escuchar conversaciones, así como archivos multimedia compartidos.

Dado que no se aclaró a tiempo la situación de la privacidad en WhatsApp, mucha gente decidió dar de baja su cuenta, haciendo una migración a otros servicios de mensajería como es el caso de Telegram, que se convirtió en la más solicitada.

De acuerdo con los últimos reportes, alrededor de 25 millones de usuarios nuevos se registraron en Telegram tras el cambio en las políticas de WhatsApp, lo cual también se puede interpretar como que el servicio de Facebook perdió la misma cantidad de personas.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021