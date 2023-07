México.-Wendy Guevara, influencer originaria de León, se volvió la influencer en tendencia más buscada en internet debido a su participación en La Casa de los Famosos, pues la famosa de 29 años ha conquistado al público con su carisma.

Además la transparencia que ha dejado ver a la audiencia es otro aspecto que gusta mucho, por ello es que ahora se viralizó un sensible momento que tuvo con sus compañeros en donde les compartió el deseo que tiene de convertirse en madre.

‘La Perdida’ conmovió a los integrantes del Team Infierno cuando reveló sus anhelos de formar una familia y convertirse en mamá, sin embargo, confesó cómo se siente respecto al tema que le resulta sumamente difícil de procesar.

Fue entre lágrimas que la leonesa habló con Emilio Osorio sobre lo doloroso que es soñar con ser madre, pero sus indicó entre lágrimas que no sabía si esto podría volverse una realidad. «A la mejor yo no voy a tener hijos, o quién sabe… no sé. A lo mejor yo no voy a tener hijos».

Sin embargo, recibió una respuesta por parte de sus compañeros de equipo que buscaban reconfortarla en un momento tan sensible frente a un tema complejo. Poncho de Nigris le expresó rápidamente el cariño que le tenían.

«Todos nos sentimos solos. Aquí todos te queremos. Yo también de repente me siento bien solo, pero aquí por eso estamos para apoyarnos».

Hasta el momento el Team Infierno no ha perdido a ninguno de sus integrantes.

Posteriormente Sergio Mayer se sumó a las declaraciones de Poncho de Nigris, esto para hacerle saber a Guevara que no estaba sola y siempre contaría con una familia en ellos y los seres queridos del Team Infierno.

«Lo que te estamos diciendo es que aquí nos hicimos una familia y afuera la vas a tener igual, y nuestras familias van a ser tu familia también. Hemos aprendido a querer a nuestras familias. Te van a querer y tú eres parte de ella».

Mientras al fondo podía escucharse que Apio Quijano y Emilio Osorio también se unieron a este mensaje de cariño para Wendy Guevara. «Te amamos tanto. Te amo mucho».

La influencer ‘se quebró en llanto’ cuando sus amigos le revelaron el aprecio que sentían por ella, aunado a que la animaban a dejar en incógnita lo que pasaría en el futuro, pues no era un hecho que jamás se convirtiera en madre.

El Team Infierno le dejó claro que, pasara lo que pasara, siempre tendría una familia con ellos y sus allegados.

Fans se ofrecen a donarle óvulos y ‘prestar’ su vientre

El emotivo momento reunió decenas de comentarios que se sumaban al apoyo para ‘La Perdida’, pues los internautas también le enviaron los mejores deseos y le ofrecieron un núcleo familiar. Incluso una mujer se ofreció a ‘prestar’ su vientre.

«Díganle a wendy que yo le presto mi vientre, la amo».

«Wey me duele por qué estos días la an echo sentir mal de una o otra manera le an recodado que ‘no es mujer completa’ según unas y que es de bajo».

«Yo también me apunto y le dono mis óvulos, ella merece una familia».

«Se me hizo nudo en la gargantaaaaa».