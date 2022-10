Redes.- Una mujer se dio cuenta de que en varias ocasiones, las cosas que dejaba en la oficina se perdían, y al tratar de encontrar al responsable, se encontró con una pluma con cámara integrada, lo que reveló a quien aparentemente trataba de abusar de la confianza que le daba dejar sus pertenencias.

La usuaria de TikTok compartió un video en el que explica que encontró una pluma con cámara integrada, por lo que, para comprobar que realmente servía, la dejó dentro del lugar donde trabaja y se llevó una gran sorpresa al descubrir que sus sospechas eran verdad.

Muestra el lugar preciso en el que la cámara se encuentra dentro de la pluma y empieza a explicar que al abrirla, no se ve como lo que debería ser, pues al interior cuenta con un puerto USB, con la que se carga.

“Ya ha sido muy frecuente que han estado entrando a mi oficina, que han estado agarrando cosas. La verdad es que ya me preocupé. Vamos a ver qué tal. No sabemos si es un fantasma o es alguien de aquí”, expresó antes de dejar la pluma grabado toda la semana cuando se iba.

En una de las esquinas deja un portalápices, con la pluma en este, además de algunos plumines, que apuntan en dirección a su bolsa y archivero, pues asegura que en varias ocasiones le habían movido sus cosas.

Tras unos días de dejarla grabando, salió a comer y al tratar de pagar, se dio cuenta de que no tenía dinero en su cartera y procedió a revisar la memoria de la cámara, encontrándose con una gran sorpresa.

“Miren aquí está quién lo hizo. Bueno, vamos a ir a recursos humanos, vamos a ver si hacen algo y si no, de todas maneras, esto no se va a quedar así”, explicó mientras ponía su pluma sobre su blusa para grabar la reacción de su compañero.

La mujer llega a cuestionarle sobre si le hace falta dinero y con amabilidad, él responde negativamente a esto, por lo que le pide que en ese caso, le regrese lo que le ha robado, pero él no niega.

“Bien sabes de lo que estoy hablando. Entraste a mi oficina y me sacaste dinero. Me has estado sacando dinero durante todo este tiempo”, le grita furiosa y él cambia de actitud, para pedirle que se calme.

Le confiesa que hará que lo despidan, mientras le muestra la pluma con la que la había estado grabando, y le explicó el método que utilizó para darse cuenta de ello, además de impedir que continuara negándolo.

“Mira, aquí te tengo grabado. Sonríe”, fue la frase con la que finalizó el video, mientras apuntaba la cámara hacia su rostro, causando gracia entre usuarios de TikTok.

“Imaginen lo que sintió el vato cuando le puso una pluma en el rostro diciendo ‘sonríe’ jajajja”, “¿Sí sonrió?”, “Omg no esperaba tu reacción con el tipo, que fuerte, me encanta”, “¿se imaginan que cuando le dijo, sonríe, él haya agarrado la pluma y la hubiera roto? jaja” y “Jajajaj el final”, son algunos de los comentarios que dejan.

