Redes.-Una joven se volvió viral en Tiktok después de que compartiera que al tomar un vuelo nacional la aerolínea se equivocó y la mandaron a Estados Unidos.

La usuaria María José (@marijosegam) platicó en su red social que todo ocurrió cuando las trabajadoras de Volaris la mandaron a hacer su fila de abordar para viajar de Guadalajara a Tuxtla Gutiérrez, sin darse cuenta que el vuelo que iba a tomar era para Seattle, Washington.

Cuando entro al avión, mi asiento estaba ocupado y me vuelven a dar otro asiento, me pidieron mi pase de abordar”, dijo la joven argumentando que por segunda ocasión le revisaron su pase y le dijeron que no había problema, pues hasta la acomodaron en otro lugar.

Sin embargo, detalló que el vuelo se puso raro cuando le dieron una declaración de aduana, lo que le generó duda porque el viaje era nacional, así que decidió preguntar por qué tenía que llenar el documento y le notificaron que era porque iba a entrar a Estados Unidos.

En ese momento llamaron al capitán y le pidieron un número de teléfono de un familiar para comunicarse con ellos, pues era el tiempo en el que tenía que llegar a Tuxtla.

Cuando aterrizó la estaban esperando algunos encargados de la aerolínea, quienes la llevaron a rápidamente a tomar un nuevo vuelo, ya que únicamente hay un vuelo de Seattle a Guadalajara, pero antes tenía que pasar por migración, algo que le daba miedo porque no tenía ni pasaporte ni visa.

La joven aseguró que al final le tomaron las huellas digitales de ambas manos y una foto, lo que le preocupó pues no sabía si esto le iba a generar problema cuando quisiera tramitar su visa porque prácticamente se fue de indocumentada.

“Me dijeron que iba a tener no record, que significa que no iba a contar como delito, pero tenía 24 horas para estar en territorio mexicano”.

