México.-La mujer que se casó con un muñeco de trapo ha asegurado que su marido le fue “infiel” con otra mujer, pero está dispuesta a perdonarlo por su hijo.

Ninguna matrimonio es perfecto y cada pareja enfrenta sus propios problemas, pero hace algunos meses atrás llamó la atención de Meirivone Rocha, una mujer brasileña de 37 años, que en diciembre de 2021 se casó con un muñeco de trapo llamado Marcelo y a cuya boda asistieron 250 invitados.

Sin embargo, casi un año después la etapa de la “luna de miel” parece haber llegado a su fin pues ahora Meirivone asegura que su esposo la engañó con otra. La mujer asegura que descubrió la infidelidad porque una amiga vio entrar a Marcelo en un motel con una mujer. “Al principio pensé que estaba mintiendo. Luego comencé a mirar su teléfono y vi las conversaciones, lo que me aseguró que me estaba engañando. Seguía negando todo y decía que me amaba mucho, además de pedirme perdón“, relató.

Aunque en un inicio consideró la idea de echar a Marcelo de la casa, no lo hizo por el bien de su “hijo” de trapo llamado también Marcelo. “Quería sacarlo de la casa, pero nuestro bebé está creciendo y en esta etapa extrañaría mucho a su padre“, aseguró. “Además, el amor que siento por él me hizo perdonar, no completamente, pero no creo que pueda vivir sin mi marido. Necesito hablar con él para decidir de una vez por todas que no me engañara más y si lo hace una vez más, no lo perdonaré“, finalizó.

A través de TikTok, Meirivone Rocha comparte videos de su “familia de trapo”. Aunque cabe destacar que en la descripción de su cuenta la mujer agregó el texto: “Atención: todos los videos se reducen a una obra de teatro. Buscando un sueño”, por lo cual esta sería una forma de llamar la atención para ganarse una casa y vivir en compañía de sus dos hijos.

