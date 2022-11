Redes.- Uno de los videos de TikTok que llamó la atención y recibió críticas sin duda fue el de una joven que había asegurado que Cleopatra había reencarnado en ella. Además de que los usuarios aseguraron que se encontraba equivocada en uno de los datos sobre el origen de la reina de Egipto, acto que le provocó recibir más burlas así como críticas al punto de que tuvo que bajar su video de la red social. La joven además de quitar el video de TikTok, continúa compartiendo consejos de temas de bienestar y conexión con la naturaleza para sus seguidores así como algunas lecturas especiales.

Joven se compara con Cleopatra En este video, una joven compartió en su cuenta de TikTok que ella había encontrado algunas características que la unían a Cleopatra, una de las reinas más importantes del mundo. La joven comenzó asegurando que ella es la reencarnación de Cleopatra, por lo que enlista los puntos en los que ambas coinciden de acuerdo a su críterio. “Creo que soy la reencarnación de Cleopatra, te voy a dar cinco razones” Una porque lo vi en una regresión, fue súper clara. Dos, porque Cleopatra era egipcia, yo siempre me he identificado con la cultura egipcia, yo amo Egipto. Tres porque Cleopatra hablaba cinco idiomas, yo habló perfecto cinco idiomas. Cuatro, Cleopatra era matemática y bueno siempre he sido muy buena en matemáticas. Cinco, Cleopatra era super seductora y bueno… Algo que también me hace sentido es que Cleopatra revolucionó la historia y yo creo que vengo a revolucionar tu mente y la del mundo”

ADVERTISEMENT

Ante estos dichos, la joven recibió críticas, además de que muchos de los usuarios le aseguraron que Cleopatra no era de Egipto, más bien era griega. Ante las críticas que hubo a su video, decidió borrarlo, por lo que ahora solo se encuentran disponibles los dúos que los usuarios hicieron a dicho video de TikTok.

Con información de Milenio