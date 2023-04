México.- Las redes sociales han fungido como una herramienta de apoyo, por ello, un influencer decidió mostrar el otro lado de México, uno lleno de bondad, por ello, decidió hacerse pasar por una persona en condición de calle, para pedirle ‘unas monedas’, a distintos vendedores, sin esperar que les iba a regresar la ayuda.

El creador de contenido Yulay, en varias ocasiones se ha vuelto tendencia en YouTube, al hacer dinámicas, tanto de riesgo, documentales en rincones peligrosos, pero también, por poner un granito de arena y visibilizar la situación económica en la que viven muchos mexicanos.

Por ello, decidió compartir un nostálgico video en el cual se hizo pasar como indigente, situación que viven muchas personas de escasos recursos alrededor del mundo, así, con pedía comida y agua.

Fue mediante la red social de TikTok, donde la cuenta de ‘@compayulay’, difundió uno de los fragmentos más conmovedores del clip completo que subió en su cuenta de YouTube, ya que le dio dinero a una pareja que le ayudó.

Durante la escena, Yulay llegó a un puesto en la vía pública, para pedir un taquito de 5 pesos, supuestamente confesó que no había comido nada, por ello, la vendedora le dio dos tacos, lo cual sorprendió al youtuber.

Posteriormente el mexicano influencer empezó a preguntar por las ventas, clientes, horas de jornada laboral, incluso preguntó: “¿No cree que sea mal aspecto aquí?, es que no me he bañado en días”.

Esto porque algunos vendedores no permiten a las personas en situación de calle que se sienten en los establecimientos, sin embargo, los que atendían en la taquería le dijeron que no se preocupara.

Por ello, en forma de agradecimiento por su bondad y buen corazón, les regaló 3 mil pesos, así se vio durante la publicación que ya casi llega a 3 millones de reproducciones.