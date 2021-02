Colombia.-En video quedaron registrados los momentos en los que una vaca salida de control generó estragos en el parque de San Luis, Antioquia, al noroeste de Colombia, además de en el Hospital San Rafael.

El sargento Hugo Alonso Serna, Comandante de Bomberos de San Luis, y quien también resultó herido por el animal, señaló que el hecho tuvo lugar sobre las 7:30 de la noche del sábado 13 de febrero.

«En el parque todo el mundo estaba tranquilo, cuando de repente apareció una vaca, que primero ingresó a una panadería golpeando a una señora, luego me atropelló a mí haciéndome caer de la moto y después de eso tumbó a un señor haciéndolo caer por unas escalas», narró el Comandante de Bomberos.

Tras ello, cuenta Alonso Serna, la vaca se dirigió hacia el hospital e ingresó por la sala de urgencias donde causó más estragos dejando más personas lesionadas a su paso. En un video se muestra cómo golpea a una mujer en reiteradas ocasiones; después de unos minutos, algunas personas lograron hacer que el bovino saliera de allí.

El balance preliminar es de al menos seis personas lesionadas, además de los daños materiales dejados en el camino.

«En este momento no tenemos conocimiento del paradero de la vaca, ya que esta mañana que fue la Policía, el animal ya no se encontraba allí. Se cree que el dueño es un carnicero de la zona, pero no hemos podido contactarnos con él», contó el sargento Serna.

