“Oigan, quiero volver a aclarar que mis tíos no se enojaron por lo que gastó, sino porque no entra bien donde mi abuelito lo quiere instalar, es muy grande. El domingo subo la foto con el TV en cuestión. Amor y paz”, publicación que sirvió para aclarar a muchos que no se trata de un mal trato hacia el octogenario.

Con información de El Comercio