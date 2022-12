Sin embargo fueron más los consientes de la peligrosa y asquerosa situación que pudo generarle una fuerte intoxicación alimentaria.

«La última vez que comí pollo de KFC me hizo daño. Entre dolor estomacal y náusea, la libré. Fue en el KFC de Génova (Zona Rosa). «Me prometí a mí mismo nunca más consumir sus productos. Qué bueno que no te comiste ese bodrio», «2 veces he comido ahí, las 2 me he enfermado, la segunda fue con muchos años de diferencia y creí que habían cambiado, pero no. Empiezo a creer que de verdad venden ratas».

Hasta el momento la empresa KFC no ha respondido a la publicación del influencer.

¿Qué pasa si comes pollo crudo?

Las carnes de ave crudas contienen en su superficie varios tipos de bacterias como Campylobacter, Salmonela, Clostridium perfringens, etc.

La ingesta de un alimento mal cocido como el pollo, incluso si es mínima la cantidad, puede causar intoxicación alimentaria, provocando en el cuerpo humano síntomas como diarrea y vómitos.

Con Información de Comunicado