México.-El futuro nos ha alcanzado y con ello las maneras en las que la pareja puede engañarnos, ya que en esta ocasión una chica descubrió la infidelidad de su novio con el zoom de su celular y lo compartió en un video que ya se hizo viral.

De hecho, se trata de una chica quien también es tiktoker y se identifica como Mami Rose, y grabó en video el momento exacto cuando su pareja mantienen una conversación con otra mujer en un tono romántico y evidentemente de infidelidad.

Por esta razón, el video ya se hizo viral en las redes sociales pues acumula 4 millones de me encanta, 50 mil 700 comentarios y se ha compartido 230 mil 800 veces.

Chica capta infidelidad de su novio

En el video, la tiktoker se encontraba arriba de una azotea cuando decide utilizar el zoom de su celular para comenzar a grabar y observar lo que su novio escribe con el teclado de su propio teléfono.

Además, en el video también se aprecia el momento cuando la joven enfocar el lugar donde se encuentra su novio e inmediatamente realiza una toma con la conversación de su novio infiel.

A su vez, la grabación evidencia la conversación que el novio sostiene con otra mujer para luego enviarle una captura de pantalla.

La tiktoker conversa con otra persona y le dice: “por eso es que yo no creo en nadie; tiene rato allá. Él cree que sabe más que yo, pero no me conoce todavía (…) Él cree que sabe más que yo y lo de Nicole, yo también”. A lo que el sujeto que no aparece a cuadro le contesta: “hum, yo te ayudo, hoy va a dormir en el piso”.

Asimismo, el sujeto graba a la joven tiktoker cuando toma una captura de pantalla y se la manda a su novio, quien al recibir el mensaje y verse descubierto “con las manos en la masa” reacciona asustado y confundido a donde se encuentra su novia. Posteriormente, camina hacia donde ella se encuentra, en lo que parece ser un intento para tratar de arreglar las cosas.

No obstante, la chica aclaró más tarde que todo se trató de una parodia en la que buscó burlarse de los problemas más comunes que pueden existir en una pareja.

Y es que gracias a las redes sociales y a la tecnología de los teléfonos celulares es más fácil enterarse de todo lo que una persona hace o deja de hacer. Sus gustos, preferencias y ubicaciones. Hoy en día, fisgonear en redes sociales es más fácil y más difícil ocultar las infidelidades.

Joven cacha la "infidelidad" de su novio con el zoom de su celular y el video se hace viral 😳🙊 pic.twitter.com/xJlCrov1BK — Luigi Reyes (@luigi_kings) December 10, 2022

