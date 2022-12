Redes.- El youtuber e influencer ‘Heisenwolf’ publicó en su canal de YouTube un video con una disculpa para los familiares de las seis personas a bordo de un taxi colectivo que fallecieron cuando las chocó con un auto deportivo Camaro.

Los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre en la carretera panamericana, a la altura de la colonia Bongoni del municipio Atlacomulco, Estado de México. A bordo del vehículo siniestrado iban tres hombres, dos mujeres y una menor de 10 años.

‘Heisenwolf’, cuyo nombre real es Amado Amir Nava, estuvo detenido y cuatro días más tarde se le dictó libertad con reservas de ley. Este jueves tuvo una audiencia en el distrito judicial de El Oro donde se acordó que los familiares de las víctimas recibirán un pago por la reparación del daño, es decir, el youtuber deberá entregar cierta cantidad de dinero a los afectados para no ir a la cárcel.

Un día antes el youtuber subió a su canal un video en el que afirmó que «nada de lo que sucedió fue algo que yo quisiera que pasara» y que «lo que más me ha costado internalizar es que no hay algo que yo pueda hacer, que pueda cambiar».

«El accidente que ocurrió fue algo terrible, nunca tuve algún tipo de intención y esto es algo que me marcará de por vida, he estado compadeciendo todo este tiempo, siempre me sentiré mal por los afectados, un millón de disculpas nunca serán suficientes, entiendo y asumo las consecuencias de lo que está por venir», escribió en la descripción de su video.

El influencer no dio más detalles sobre el suceso pues, explicó, aún sigue bajo proceso legal.

