México.-Francisco Orihuela se volvió viral en 2016 tras llamar la atención de millones de internautas por su forma de vender empanadas en la playa de Acapulco, su éxito fue tan grande que el famoso empresario Arturo Elías Ayub le ofreció una millonaria beca para, sin embargo, el joven emprendedor decidió rechazarla.

Desde entonces Paco, el vendedor de empanadas, ha aparecido en múltiples ocasiones en videos compartidos en redes sociales en donde se le crítica por la decisión de haber rechazado al multimillonario mexicano. Algunos turistas señalan que suele ser muy insistente y chantajista al momento de acercarse a venderles.

En esta ocasión, el usuario @danielcapetilloalarcon compartió un video en el que asegura que Paco se molesta con aquellos turistas que no le compran empanadas. En el clip que suma más de 300 mil reproducciones se puede apreciar al joven vendedor hablándole hacía la cámara e intentando lograr la venta.

“Se enoja si no le compran”, dice la descripción del video. Paco aparece diciendo: “Dani no ha comprado todavía, que no los engañen, entonces mi Dani, traes un iPhone de 30 mil varos, lo que significa que si no compras empanadas le estas diciendo a tu familia directamente que no la amas lo suficiente para comprar unas empanadas. Es un consumo muy básico”.

Los turistas que graban el video comienzan a bromear con Paco sobre tener altos ingresos por supuestos ingresos de sus redes sociales como YouTube y TikTok, sin embargo, el vendedor niega todo esto metiendo sus manos a los bolsillos y mostrando que están vacíos.

“Se quejan de este pero esta peor el de los mangos”, “Ya se le rayó el disco siempre dice lo mismo”, “Como les dirá a los que cargan un Alcatel :(“, “Porque no te quieren apoyar compa y ya que no te importe si traen un iPhone”, “Jajajaja que maneras de vender”, “Siempre repitiendo los mismo desde hace más de 10 años jajajaja”, son algunas de las reacciones que dejó el video viral.