Redes.-En las últimas semanas surgió una nueva tendencia en TikTok que consiste en mostrar los mensajes de despedida que recibieron los usuarios de parte de sus exsuegras al terminar la relación con sus parejas, pero una joven se volvió viral tras publicar los audios groseros que le mandó la mamá de su exnovio.

«Yo también tengo el mensaje de despedida de mi ex suegra», escribió la usuaria de TikTok Leslie García (@l03062002g) junto a una captura de pantalla de la conversación de despedida que tuvo con la mamá de su expareja.

Al reproducir los audios que le mandó la mamá de su exnovio, se puede escuchar que la señora no quedó conforme con la forma en que la joven trató a su hijo, pues hasta la llamó malagradecida y le aseguró que no se quedaría con él.

«Malagradecida, te odio perr(…) Y digas lo que digas y te burles tú no te vas a que dar con mi hijo», se escucha en el audio que publicó la joven.

En la captura de pantalla que mostró la joven, se observa que su exsuegra le envió tres audios por WhatsApp, aunque para el video solo reprodujo uno, y a pesar de los insultos que recibió, la usuaria solo se limitó a despedirse de la señora con un «Adiós popo».

El video de TikTok ya suma más de 3.9 millones de reproducciones y sorprendió a decenas de usuarios, quienes le pidieron a la joven que grabara un story time para entender por qué la señora estaba tan enojada con ella; mientras que otros reconocieron que al inicio del clip pensaban que sería un mensaje bonito de despedida.

«Que bueno que ya es ex suegra». «Te ama tu ex suegra». «Que te cases con su hijo dice». «Jaja creí que iba a ser algo lindo». «No es que sea chismosa pero es que necesito escuchar los audios de arriba». «A mí también me mando mensaje así jajaj», le comentaron a la joven.

Suegra manda emotivo mensaje de despedida

Aunque la mayoría de los usuarios que participaron en la tendencia de TikTok mostraron los mensajes de despedida negativos que recibieron por parte de sus exsuegras, una usuaria llamada @hiromivargas1 mostró el emotivo texto que le envió la mamá de su exnovio y también se viralizó en la red social.

«Hola mija quería darte las gracias por haber hecho feliz a mi hijo, sé que lo de ustedes ya terminó, pero en mi casa tienes todas las puertas abiertas cuando gustes hablar me tienes a mí, espero que ya que mi hijo esté más maduro puedan resolver sus problemas. Te quiero mija échale ganas a la universidad, mi futura maestra», se lee en el mensaje despedida.

Joven publica el mensaje de despedida de su ex suegra pic.twitter.com/riN8oVtGxa — Andrés Guzmán Pérez (@AndresGuzman_92) December 5, 2022

Con Información de Comunicado