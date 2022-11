México.-La noche de este domingo 27 de noviembre las redes sociales se pusieron calientitas luego de que Saúl «Canelo» Álvarez se lanzara contra Lionel Messi por presuntamente «limpiar el suelo» con una playera de la Selección Nacional, lo que generó la molestia del boxeador.

Sin embargo, no todo acabó ahí, pues el pugilista también se le fue a la yugular al comentarista de ESPN, David Faitelson, quien trató de defender a Messi y le comentó al Canelo «que no le quedaba» ese papel de defensor de la Patria. Todo comenzó cuando el originario de Jalisco envió el siguiente mensaje.

«Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mama%6.. que hizo», escribió Álvarez en su cuenta oficial de Twitter

Minutos después, David Faitelson le respondió al campeón mexicano que no se metiera en esos temas y que siguiera siendo un boxeador «serio», ya que no le quedaba el traje de payaso, a lo que el boxeador contestó: «Tu cállate cabron que tú no eres mexicano!! siempre defiendes a todos menos gente de mexico, le tiras cagada a todo Mexico y se la cromas a los demás ponche hipócrita cabron»

Pero la pelea no paró ahí y luego de que Canelo pusiera que «ni le pongan en medio a Messi», porque no sabría que le pasaría, Faitelson no aprende la lección y cargó otra vez a favor del futbolista del Paris Saint Germain. «Deja en paz a Messi. Concentrate en Bivol…», comentario que provocó más la furia del pugilista.

«Una cosa es que sean mejor que nosotros (en fútbol) otra cosa es respeto. Tú y él pinche cer…», contestó Canelo

«Bueno, conmigo sí, a mí seguro me noqueas, pero yo insisto en Bivol. ¿Por qué en lugar de perder el tiempo en polémicas baratas no buscas ya una revancha con el ruso? Mira que eso de amenazar a un futbolista me parece muy cobarde», respondió Faitelson luego de la polémica.

México y Argentina se jugaron el pase de la fase de grupos de la Copa Mundial de Qatar. Los sudamericanos no habían cosechado ningún punto en la competencia, mientras que los mexicanos solamente sacaron un tanto, por lo que es casi obligatorio para ambos salir al campo y obtener la victoria. El triunfo de Polonia ante Arabia Saudita pone a estos dos últimos en la parte más elevada del grupo.

Esto hace que la lucha entre las escuadras de Lionel Messi y «El Chucky» Lozano se convierta en una de las más seguidas de la justa mundialista. La rivalidad entre ambas selecciones ha dado pie a solamente tres partidos por la copa. En total se han enfrentado 30 veces, de las cuales la mitad de estas ocasiones la albiceleste se ha llevado el triunfo, 11 ha habido un empate y los mexicanos solamente han podido ganar en cuatro ocasiones.

En cuanto a partido de copa, los argentino le ganaron al conjunto nacional en el Mundial de 1930 con un 6 a 3, mientras que en la Copa América se llevaron el encuentro con un 3 a 0. Esto, y el enfrentamiento que hubo entre los hinchas de ambas escuadras hace unos días, ocasionó una batalla de memes. A continuación los mejores de todos (la lista se irá actualizando).

