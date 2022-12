Apropósito de aquella «falta de respeto imperdonable» de que se noten los pezones en las mujeres, sale a colación aquel fragmento del texto de Noelia Morgana, “A veces no llevo sujetador?? publicado en la revista colaborativa Proyecto Kahlo.

«Me miran como si estuviera matando cachorritos de mamuts por llevar las tetas libres de presiones, que me miran como si los pezones fueran cañones a punto de disparar mi número de teléfono a todos los viandantes, que me gritan, que me despellejan a comentarios susurrados, a pensamientos retrógrados y machistas que seguramente llenarán de veneno el aire que respiro. Y si me hago viejita y me reúno con cien viejitas y dejamos nuestras tetas al aire, todas, absolutamente todas, van a caer hacia abajo, van a derretirse con el tiempo, van a contar la historia de su vida con estrías y arrugas. Hayan llevado sujetador o no. Así que, digo yo que será mejor que empecemos a querernos, a dejarnos en paz, a venerar de verdad lo que significa tener un cuerpo que late y quiere seguir latiendo.»