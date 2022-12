México.-En redes sociales se hizo viral el caso de un joven quien aseguró que una tienda departamental le colocó un artículo en la muñeca por ser un deudor. Esto lo compartió en su cuenta de TikTok, en donde no tardó en convertirse en tendencia y generar cientos de reacciones, algunas de ellas en broma, pero otras no, así que ante el revuelo, te contamos cómo surgió el tema.

La persona encargada de compartir este material aparece con el nombre de @_medicenelchino, y dentro de su cuenta en esta red social tiene varios videos, sin embargo, el más popular es en el que muestra este supuesto brazalete que le entregó Coppel, que es un establecimiento conocido por vender cosas a crédito.

ADVERTISEMENT

Los usuarios dejaron diferentes comentarios, pues la mayoría de ellos se lo tomó con humor, aunque también hubo quien compartió su experiencia con este lugar, ciertas opiniones estaban relacionadas con el dinero que deben, o incluso uno de ellos indicó que fue a pedir trabajo, pero le preguntaron por su estado de cuenta.

Una broma, brazalete deudor de Coppel

El internauta mostró que en la mano izquierda llevaba una pulsera blanca, que en el centro tenía un pequeño rectángulo del mismo color, solo que ahí estaba plasmado el logo de la tienda. Él puso que los empleados de ese lugar se lo pusieron para tener su ubicación en caso de que se quiera esconder.

“Los de Coppel ya me pusieron localizador, para cuando me vengan cobrar no les digan que no estoy”, destacó el joven en el video. Asimismo, en la descripción de la publicación le mandó un mensaje a la gente que aún no realiza sus pagos “¡Aguas deudores!”.

Te puede interesar: Exhiben a tiktokers por burlarse de mexicanos que compran en Coppel

Su grabación se hizo viral muy rápido, pues a dos días de estar en su perfil ha logrado obtener 2 millones de reproducciones, así como 149 mil reacciones y cientos de comentarios, estos fueron algunos de los más populares.

“Todos bien asustados por el localizador”, “¿Es enserio?”, “Yo fui a pedir empleo en el Coppel y me preguntaron cómo iba con mis pagos”, “Ojalá sea broma, porque si no ya m fregué”, “Está medio rara la pulsera de Grupo Firme”.

Ante esta lluvia de opiniones, el joven más tarde aclaró la situación, y explicó que se trataba de un chiste, ya que el comercio no pone ese tipo de alarmas o rastreadores, aunque hasta ahora mucha gente afirma que puede ser real.

Fuente Agencia