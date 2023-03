México.-Las acciones altruistas para crear contenido en redes sociales ya son el pan de cada día y aunque a veces son videos planeados para ganar likes y monetizar los videos, lo cierto es que también hay influencers que ayudan a quien más lo necesitan de todo corazón.

ADVERTISEMENT

Tal es el caso del tiktoker Julxxe quien decidió regalarle a un taquero mil 600 dólares, es decir poco más de 28 mil pesos mexicanos. De acuerdo con el testimonio del joven, él simplemente fue a probar un taco de adobada, sin embargo, el sabor lo dejó completamente sorprendido por lo que decidió regresar al puesto y proponer una dinámica al emprendedor.

“Llegué a este puesto de tacos en National City, California pedí dos tacos de adobada para probar su sabor.. Una vez que probé estos tacos regresé con el dueño y le dije: ‘El taco estaba exquisito. Voy a pagar por todos los tacos en la siguiente hora’”, dijo.

ADVERTISEMENT

El taquero se quedó completamente sorprendido, no obstante, el tiktoker le demostró que iba en serio y sacó un letrero en donde decía que había tacos gratis. Como era de esperarse, diversas personas que iban en sus autos veían el letro y pronto se detenían para aprovechar la promoción.

Una vez que los probaban, el creador de contenido les preguntaba qué calificación les pondrían, a lo que la gran mayoría respondió que entre un 8 y 10. Finalmente, el joven cuestionó al taquero cuántos tacos preparó y él respondió que aunque no llevó la cuenta, aproximadamente fueron unos 500 o 600 dólares.

Sin cuestionarlo, el creador de contenido pagó 600 dólares algo que el taquero agradeció de mucho corazón. No obstante, la sorpresa no terminó ahí pues tomó el bote de propinas y le dejó mil dólares, hecho que terminó por cautivar al emprendedor, quien pronto comenzó a llorar de alegría. Por último, el joven decidió darle un abrazo a su nuevo amigo, diciéndole que continúe su camino y no se deje vencer ante ninguna adversidad.