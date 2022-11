EU.-En redes sociales se ha viralizado el caso de Shauna Rae, una joven de 23 años originaria de Florida, Estados Unidos que tiene el aspecto físico de una pequeña niña de 8 años.

De acuerdo con La Vanguardia, cuando Shauna tenía solo seis meses médicos le diagnosticaron un cáncer cerebral que solo podía tratarse con quimioterapias, sin embargo, debido a lo agresivo del tratamiento a tan corta edad a la joven le quedaron diversas secuelas como problemas hormonales y de crecimiento que provocaron que dejara de desarrollarse antes de tiempo.

Debido a que Shauna es la menor de tres hermanas y vive con sus padres, esta se ha enfrentado a la sobreprotección de su familia y al rechazo de la sociedad, pues aunque ha intentado tener una relación amorosa “normal” los hombres de su edad no la aceptan tal y como es.

“Aunque físicamente no puedo crecer, quiero desesperadamente que me traten como a una adulta. Estoy trabajando en mi independencia”, explicó la joven en un documental llamado I Am Shauna Rae (Yo soy Shauna Rae).

A través de redes sociales la mujer de 23 años explica cómo intenta día a día vivir sus días como una adulta mientras se ve físicamente como una niña, pues cosas tan comunes como salir de fiesta, hacerse un tatuaje o salir sola a la calle para Shauna son algo difícil debido a su apariencia física.

Según señala MSN su padecimiento se debe a problemas en la glándula pituitaria la cual secreta diferentes hormonas y ayuda a regular gran parte de la endocrina del cuerpo humano y permite la actividad de funciones como el crecimiento, las reacciones de estrés o el funcionamiento sexual.

“Si me vieras, pensarías que soy una niña normal haciendo cosas de niña normal con mi divertida y alocada familia”, señaló Shauna en su documental transmitido por la cadena de televisión TLC.

