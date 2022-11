Redes.- Cuando se está en una relación alguien, siempre es bonito cuando se hacen planes juntos y más cuando estos son a mediano o largo plazo, sin embargo, en ocasiones, esto genera un problema si es que la relación no prospera y termina por no llegar a concretarse dicho plan, o al menos, no como se esperaba.

Tal es el caso de una tiktoker que compartió que desde hace tiempo esperaba con ansias ver a Bad Bunny, quien dará su primer concierto próximamente en Lima, Perú. Para este evento, la joven había comprado los boletos con su novio, sin embargo, la relación no salió como esperaba y terminó con él hace unos meses.

Por este motivo, la joven perdió la oportunidad de ir a ver a Bad Bunny en el Estadio Nacional de Lima.

«Cuando pensaba que ya no podía tenerle más rencor a alguien, aquí me tienes», describió la joven en su cuenta de TikTok.

La joven relata que, durante el mes de enero de este año, su entonces pareja le presentó a una amiga, la cual estaba vendiendo entradas para este concierto, lo cual terminaron haciendo, sin embargo, al terminar la relación ocurrió algo inesperado con estas entradas.

Y es que, para este concierto en Perú, los asistentes tenían que nominar sus entradas, es decir, vincular sus boletos con la identificación de la persona que asistirá. De esta manera, las entradas no pueden ser transferidas y se reduce la posibilidad de que sean falsificadas. Siendo un proceso que tiene que ser hecho por la persona que originalmente compró los boletos.

«Terminamos y yo tenía ambas entradas en digital, él tenía las otras porque nos pasamos las entradas. Ahora se nominan las entradas, yo dije tengo que nominar la mía, y al parecer la flaca que le vendió las entradas a mi ex no le contestaba, así que le escribí», explicó.

La joven relata que la vendedora nunca le contestó y no pudo validar sus entradas.

Aún así se aventuró a intentar entrar al concierto, sin embargo, no tuvo éxito.

Con información de Telediario