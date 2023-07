México.-El abuelo del menor que fue presuntamente agredido por la maestra Brenda, declaró que su nieto tenía una quemadura, que de acuerdo con el hombre fue hecha por la docente agredida en el kínder Frida Kahlo.

El hombre señaló que el viernes le encontró una quemadura a su nieto, por lo que informó a Laura “N”, su nuera y presunta agresora de la maestra Brenda. Tras la acusación, la mujer cuestionó al menor, quien inicialmente se negaba a dar alguna información.

«El viernes por la noche cuando le encuentro una quemada al niño, mi nuera me comenta que le empieza a preguntar y mi nieto dice: ‘no nada, nada’; mi nuera le continúa hablando hasta que el niño se suelta a llorar y le comenta que fue la maestra»

De acuerdo con lo declarado por el abuelo del menor, tras unos momentos de insistencia por parte de Laura «N», el niño comenzó a llorar y relató que la maestra lo agarró del brazo y lo aventó.

«La maestra me agarró de aquí (al adulto mayor señala el interior del brazo), me dolió y me aventó», señala el padre del presunto agresor.

Por su parte, la maestra Brenda, quien fue agredida por los padres de familia, debido a un presunto maltrato en contra de su hijo, asegura que no conocía a los dos agresores, pues el menor apenas llevaba una semana en su grupo.

«Yo no había tenido ningún percance con los señores, yo me quedé la última semana con el niño porque la maestra no había asistido, no era su profesora», aseguró.

Durante una entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula, la maestra comentó que continúa adolorida por los golpes que recibió ayer en el Colegio Frida Kahlo, ubicado en Avenida San Francisco de Asís 49, Lomas de Cuautitlán, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México.

«Me duele demasiado el cuello, por los jalones, me duele mucho la cintura y la cabeza», confesó.

Con Información de Comunicado