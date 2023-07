Argentina.-Super Mario Bros se ha convertido en una de las películas más taquilleras de este 2023 y aunque los fans pensaban que pasaría mucho tiempo para poder ver el estreno en la televisión, un canal de una televisora argentina sorprendió a los televidentes porque transmitió la cinta a pesar de que todavía continúa en cines y no cuentan con la autorización de Nintendo.

Se trata del canal argentino de televisión abierta digital ‘GenTV’, quien transmitió la película completa de Super Mario Bros el pasado 16 de abril de 2023, cuando tenía poco más de una semana de haberse estrenado en los cines.

El incidente se convirtió en tendencia en redes sociales y varios televidentes de Argentina compartieron fotografías de sus televisores para avisar a otros que estaban transmitiendo la película de Super Mario Bros por lo que ya no había necesidad de esperar a verla en el cine o a que llegara a plataformas streaming.

«En un canal argentino están pasando la película de Mario que salió hace 1 semana jaja. Falleció el copyright», escribió un usuario de Twitter junto a una foto de su pantalla con la película de Super Mario Bros.

En un canal argentino están pasando la pelicula de Mario que salió hace 1 semana JSJAJAJA

Fallecio el copyright

Nintendo domado por la viveza criolla pic.twitter.com/7QJXW39ho3 — ElBuni (@therealbuni) April 16, 2023

Momentos antes de que transmitieran la película, el canal de televisión anunció que tendría un estreno sorpresa en su programación y compartieron una imagen blureada del poster de Super Mario Bros, acompañada de la canción «Peaches».

A pesar del revuelo que causaron en redes sociales por transmitir la película de Super Mario Bros, la compañía no mostró arrepentimiento y a través de sus redes sociales aprovecharon que estaban en tendencia para compartir memes de lo que hicieron.

Cabe destacar que no es la primera vez que GenTV infringe los derechos de autor, pues también emitieron Ant-Man and the Wasp y Shazam, cuando todavía estaban en cines. Recientemente también transmitieron Spiderman: No Way Home y las dos películas de Avatar que solo pueden verse en plataformas streaming.

Hasta el momento ni Nintendo ni Universal se han pronunciado sobre la transmisión de la película en televisión abierta, pero diversos usuarios se han quejado en redes sociales y han pedido que demanden a la televisora, pues muchos esperaban ver la película en el cine y les arruinaron el estreno.