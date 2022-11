Redes.-Si manejas un auto, seguro alguna vez, mientras esperabas que cambiara la luz del semáforo, un limpiaparabrisas se acercó a tu vehículo con la clara intención de limpiar las lunas a cambio de una propina.

El detalle con esto es que muchas veces ellos inician el aseo sin que uno esté de acuerdo, por lo que acaba siendo incómodo. Dicho ello, Max Ortiz, un joven de México, dio a conocer en su cuenta personal de TikTok (@maxort) el truco que aplica para ‘librarse’ de esas personas.

ADVERTISEMENT

“Te voy a enseñar una táctica infalible para que no les tengas que dar dinero a los limpiaparabrisas nunca más”, comenzó diciendo el chico en su video viral, mientras mostraba una escena en la que un hombre estaba a punto de asear el parabrisas de su carro.

“¿Te ha pasado que te echan agua sin que se los pidas, no te da tiempo de decirles que no y ahora estás obligado a darles dinero?”, preguntó después Max. “Lo único que tienes que hacer cuando se vayan acercando es accionar el botón de los limpiaparabrisas y ya con eso se van a ir. No te van a decir nada”, agregó.

“A mí me funciona siempre”, sostuvo el joven en su video, el cual generó opiniones de todo tipo en TikTok. Hubo usuarios que agradecieron la información brindada, mientras que otros recalcaron que siguieron su consejo, pero no les funcionó. También hubo personas que recalcaron que aplicar ese método “es de groseros”.

Según la Real Academia Española (RAE), es un “bastidor con cristal que lleva el automóvil en su parte delantera para resguardar a los viajeros del aire cuando el vehículo se pone en movimiento”.

Pero, existen unos trucos caseros bastante fáciles de aplicar que pueden ayudarte a evitar que los cristales de tu auto se empañen. Saca papel y lapicero y toma nota:

Puedes crear tu propia solución anti vaho empleando agua y vinagre blanco. Mezcla en un pulverizador los ingredientes a partes iguales. Aplica un poco sobre un paño seco y extiéndelo por todo el interior de la luna. Conseguirás una limpieza espectacular y evitarás la aparición de humedad.

El alcohol es muy eficaz para combatir la humedad ya que es un desecante. Para conseguir buenos resultados aplica un poco sobre un paño seco y espárcelo por la parte interior de la luna de tu vehículo.

Con Información de Agencia