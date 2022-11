Redes.- Actualmente realizarse un tatuaje es un procedimiento muy popular entre la gente y ha dejado de ser un tabú, sin embargo muchos padres aún no aceptan que sus hijos se pongan tinta en el cuerpo o en el rostro por diversas razones. Un ejemplo de lo anterior, es lo que se ve en un video que se ha vuelto viral publicado por la usuaria de Tiktok, Natalie Millar -@nataliemooremillar-, quien vivió una penosa experiencia al hacerse un tatuaje para realzar su belleza.

Natalie Moore, quien vive en Irlanda, decidió realizarse un tratamiento estético en los labios llamado tatuaje de micro pigmentación para que luzcan en todo momento con un color natural. Lo que Natalie no se imaginaba es la reacción negativa de su madre quien explotó de furia al ver el resultado final en el rostro de su hija “Cuando tu mamá no camina a tu lado porque te hiciste un tatuaje lip blush y te ves ridícula por la inflamación”, escribió Moore en su publicación. En el video publicado por la usuaria se puede ver que ambas ingresaron al supermercado para hacer algunas compras y, mientras recorrían los pasillos del establecimiento, la madre mantuvo su distancia y no quiso caminar junto a ella, porque le daba pena como lucia su hija.

ADVERTISEMENT

Además de su madre, entre los usuarios de redes también generó revuelo y los comentarios que le daban la razón a su madre: “No la culpo por ser honesta”, bromeó un internauta. Ante la avalancha de reacciones sobre su aspecto, Natalie explicó: “Me puse relleno hace un año, así que se inflamaron un poco más”.

Con información de Milenio