Redes.-Aunque los padres siempre nos aconsejan mantenernos lejos de las malas amistades porque no suelen traer nada bueno, en redes sociales se viralizó un video del momento en que un joven se salvó de que le robaran sus pertenencias porque el delincuente era su amigo y después de que lo reconoció hasta lo saludó de mano.

Fue el usuario de TikTok @hilmerazoo quien compartió en su perfil un video de una cámara de seguridad, donde se aprecia el momento en que un delincuente a bordo de una motocicleta acorraló a un joven que iba caminando por la calle y le exigió que le entregara sus pertenencias.

Sin embargo, cuando el joven le entregó su celular, el delincuente se le quedó viendo y una vez que se dio cuenta de que se trataba de su amigo, se quitó el casco para saludarlo y le regresó el teléfono que le acababa de robar. Tras saludarse y conversar un poco, el ladrón se fue del lugar y el joven se metió a su casa.

«Mi mamá me decía de qué te va a servir tener amigos malandros», escribió el usuario junto al video que se viralizó en TikTok.

La publicación ya acumula 1.2 millones de reproducciones en TikTok y ocasionó todo tipo de reacciones, algunos opinaron que probablemente el otro chico también se dedicaba a robar, mientras que otros opinaron que a veces sí sirve tener malas amistades porque te pueden sacar de apuros.

«Lo mejor cuando roban tu carro, llamas a tu amigo y el conoce a quien lo robo y te lo devuelve al dia siguiente». «Hasta a mi me dijeron y ya vio para que me sirven». «Por eso me junto con todo tipo de gente». «A un amigo le robaron la moto, llamó para tener info y la propia familia la tenía en la cochera», comentaron algunos.

