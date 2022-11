Argentina.-Saúl ‘Canelo’ Álvarez ha conseguido que por un día entero la gente hable sobre él, esto luego de «calentarse» respecto a una aparente patada de Lionel Messi a la camiseta de la Selección Mexicana. Una de las personalidades con las que se enganchó fue Sergio ‘Kun’ Agüero.

El boxeador mexicano no lo pensó dos veces antes de llenar de insultos y llamar hipócrita al exfutbolista, esto después de que el argentino saliera a defender a su compadre en redes sociales, algo que no fue bien visto para el ‘Canelo’ generando así una fractura en su relación.

Todo indica que «el jersey de la discordia» era de Andrés Guardado, esto dicho por su esposa Sandra de la Vega, futbolista que intercambió dicha equipación con la ‘Pulga’. Por más que se buscó tranquilizar al ‘Canelo’ esto fue imposible y terminó haciéndose enemigo de toda Argentina.

En uno de sus más recientes directos a través de Twitch, Sergio Agüero habló sobre la polémica situación contra Saúl ‘Canelo’ Álvarez, en donde aseguró que el mexicano ya no tendría motivos para pisar tierra sudamericana puesto que no será bien recibido debido a que se ganó el odio total de todo el pueblo.

De igual manera, el ‘Kun’ resaltó que el mexicano era alguien al cual admiraba aunque sus palabras hacia Messi provocaron que ya no le cayera bien, incluyendo su follow en Instagram. Agüero fue tajante y aseguró que había dejado de seguir al ‘Canelo’ en su perfil de fotos oficiales.

?Había un grupo de amigos que tengo que tenían ganas de ir a verlo en una pelea y con esto, yo creo que con esto…ya directamente todo Argentina, Canelo directamente, no, no, no sé, no debes pisar Argentina, porque con esto te ganaste el odio total. Junto con Messi es como decir algo en contra de Maradona, claramente jugaste con fuego, lo siento yo te seguía en Instagram y te deje seguir, me caías bien, hoy no me caes bien”?.

Finalmente, otro de los elementos resaltados por el argentino fue que los deseos de irlo a ver a una pelea simplemente se han ido junto con sus declaraciones. Aseguró ante la presencia de los espectadores que tenía ganas de verlo en vivo, pero ya no por «jugar con fuego».

Son varios los compañeros y excompañeros de Lionel Messi los que han «saltado» para defender a la ‘Pulga’ de las declaraciones de Saúl Álvarez, incluso amigos mexicanos del propio boxeador han tenido que intervenir para asegurar que se trataba de una «exageración» para algo tan común dentro de un vestidor.

Jürgen Damm y Miguel Layún son algunos de los futbolistas que han intervenido en la «calentura» del ‘Canelo’ para comentarle acerca de su error y el hecho de hacerse enemigos por algo que fácilmente pudo evitarse.

