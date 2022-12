México.-Decepcionado fue como terminó un joven luego de que con mucho esfuerzo gasto parte de sus ahorros para comprarle una lavadora nueva a su mamá, quien lejos de agradecer el presente, terminó reprochando el modelo del producto de línea blanca.

Fue a través de la red social de TikTok, que el joven Víctor Estrada (@victorestada70), mostró el descontento de su mamá, luego de ver que la lavadora que había comprado no era la que tanto deseaba.

«Mi mamá tenía más de un mes lavando a mano en el lavadero y le regale una lavadora nueva y esta fue su reacción», escribió el joven en el video en donde se muestra el disgusto de la mamá.

En la grabación se puede ver el lavadero desgastado y como la madre al ver que la lavadora nueva frente a su puerta lo primero que hace es criticar el modelo o marca que recibió, pues se escucha como la progenitora reprocha; «¡No te dije que de estas no!».

Como era de esperarse, la singular reacción de la mamá generó que muchos internautas en TikTok, lamentarán la respuesta que tuvo la madre y criticaron la falta de gratitud.

«La intención es lo que cuenta, pero muchas personas no saben ser agradecidas», «ya estaba por llorar y se me tuvieron que regresar las lágrimas», «y luego dicen que no les regalamos nada», fueron algunos de los cometarios.

