México.-En redes sociales se ha hecho viral un video de una supuesta monja que baila durante una reunión con jóvenes, lo cual ha generado controversia y hay quienes se le han ido encima a la mujer, quien en sus páginas en Instagram y Facebook se hace llamar Señora Católica, aquí te contamos la historia de este controvertido video.

Supuesta monja causa polémica por pasos de baile

El material fue subido a una cuenta de Instagram identificada como Señora Católica, quien se describe como “madre, abuela, conservadora, defensora de la moral, las buenas costumbres y la familia. Jesucristo es mi gui´a”, la tarde de este domingo 16 de julio.

La cuenta no da más detalles del lugar donde se desarrolla el evento ni el porqué de la reunión, sin embargo, por lo que se observa en las imágenes, la supuesta monja está en un evento con jóvenes, quienes visten con playeras negras y pantalones de mezclilla, al parecer son parte de un mismo grupo.

La monja, quien viste un hábito color blanco, baila en medio de la pista enmedio, al tiempo que un joven que estaba entre los asistentes se une a ella y ambos comienzan a bailar. La hermana, se contonea, alza las manos y juega con su vestimenta, mientras su acompañante hace lo propio al ritmo de la música que ambientaba el lugar.

Mientras la supuesta monja y el joven bailan, las demás personas los alientan a seguir entre gritos y aplausos y otros más los graban con sus celulares, lo cual hizo que la grabación rápidamente se hiciera viral, pues hubo quienes aplaudieron la actitud de la mujer, pero otros más la criticaron por lo que había hecho.

“No soy católico, pero no veo nada de malo en qué ella baile. Ser cristiano creo que no quiere decir que no puedas bailar y disfrutar sanamente”.

“Pues déjenme decirles una cosita. Aparte de que la monja tiene más fé que el chico, también tiene más ritmo”:

“¡Sacrilegio! Cómo puede mofarse de la Iglesia Católica. Esa mujer no es ninguna religiosa, solo es una apóstata. Católicos de verdad no se dejen engañar”, se lee en algunos comentarios.

Hasta el momento, la supuesta monja, Señora Católica, no se ha pronunciado al respecto sobre los comentarios que generó su video con polémico baile. Para más contenidos virales, no olvides seguirnos en Google News, donde encontrarás la información más reciente.