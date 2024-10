Uno de los mejores regalos que alguien pueda recibir es ropa, pues para algunas personas nunca hay suficientes prendas para utilizar en su día a día.

Recientemente, Denisse Velaz compartió con sus seguidores en la plataforma de TikTok un video que exhibe una curiosa situación con su padre, quien desconocía de qué se trataba el diseño de su camisa.

Así reaccionó al darse cuenta qué era el diseño de su camisa.

En él, muestra cómo su papá lleva una camisa blanca que presenta todas las banderas de la comunidad LGBT+. Sin embargo, él ignoraba este pequeño e importante detalle, ya que fue un regalo que le dio su hermano.

“Esta me la regaló mi hermana. A mí se me hizo tan hermosa; no sabía que eran banderas. Yo me la voy a seguir poniendo aunque sea de la comunidad gay, ¿qué tiene?”, expresó el papá de Denisse.

Más allá del hecho de que el padre de Denisse no sabía que su camisa contenía las banderas de la comunidad LGBT+, su reacción al darse cuenta del diseño fue lo que provocó que este video se popularizara tanto entre los internautas. Hasta el día de hoy, el video ha logrado acumular más de 100,000 reproducciones, a pesar de haber sido publicado hace menos de 24 horas.

El imparcial

E.P.