“De todo se aprende, de estar en la calle, de estar en contacto con los negocios a los que vamos a buscar la comida, las actitudes de las distintas personas; yo creo que ese tipo de cosas te van formando un temple para ciertos momentos de la vida”, declaró en Twitter.

A dos años de haber iniciado la pandemia y su trabajo como repartidor, Juan Manuel obtuvo su título como arquitecto y decidió continuar en la entrega de pedidos a domicilio hasta que consiguiera su primer trabajo como profesionista.

Algo que también le debe al oficio de repartir comida, pues cuenta que una ocasión entregó un pedido y enfrente había una obra, así que preguntó a los albañiles si había algún arquitecto presente para solicitar trabajo y así fue.

“Le conté que me había recibido en febrero, que estaba buscando trabajo, y me pasó su mail; le mandé mi currículum casi enseguida y a las dos semanas me llamaron para una entrevista, finalmente me avisaron que tenía el trabajo“, expresa aún con emoción.

Con información de Plumas Atomicas