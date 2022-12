“Los pantalones no son Levi’s ni creo que sean pantalones de trabajo de minero”, escribió en un correo electrónico a The Associated Press.

Sin importar cuál sea su origen, es incuestionable que los pantalones se fabricaron antes de que el buque S.S. Central America se hundiera en un huracán el 12 de septiembre de 1857, así como tampoco hay evidencias de que existan pantalones de trabajo más antiguos de la época de la fiebre del oro.