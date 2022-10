México.-La humanidad ha presenciado un gran hecho en la aeronáutica, SpaceX lanzó esta noche un cohete Falcon 9 una aeronave que será reconocida por ser la primera reutilizable de clase orbital en el planeta desde la Base de la Fuerza Espacial de Vandenberg, en California.

Hasta ahora, los cohetes Falcon 9 han realizado 181 lanzamientos totales, 141 aterrizajes y 119 remontajes, pero este modelo en específico está diseñada para transportar con seguridad personas y cargas útiles a la órbita terrestre y más allá.

Muchos usuarios señalaron que se trataba de un supuesto Ovni que se vio en Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa.

Pero ¿qué fue realmente lo que se vio?

El empresario y dueño de la empresa aeroespacial SpaceX, Elon Musk, informó que el extraño objeto que se vio en el cielo, se trató del lanzamiento del cohete Falcon 9.

Además, la cuenta de SpaceX difundió el lanzamiento en vivo.

El lanzamiento se realizó desde el Complejo de Lanzamiento Espacial 4E (SLC-4E), en la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg, ubicada en California.

La nave despegó a las 20:14 hora del centro de México y a los pocos minutos se pudo ver en Zacatecas y en varios estados de la República Mexicana.

Falcon rockets to orbit as seen from LA pic.twitter.com/r8L2SbLC3p

— Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022