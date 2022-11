Redes.- Las parejas que suelen celebrar una boda, generalmente contemplan todos los detalles para que el momento sea especial y perfecto, además de siempre buscar deleitar a todos sus invitados con un gran banquete, con deliciosa comida y en ocasiones, con mucho alcohol.

Es justamente este último detalle el que puede detonar un sinfín de historias curiosas e incluso, desastrosas que pueden llegar a arruinar una boda, ya que el exceso de alcohol o bien, puede generar momentos de mucha felicidad y euforia pero también puede provocar que salga lo peor de cada persona.

ADVERTISEMENT

Hemos visto en redes sociales diversas bodas que terminan arruinadas precisamente por peleas campales entre invitados y que generalmente son detonadas porque han bebido de más y están fuera de sí. Pero también los enlaces matrimoniales puede ser todo un epic fail a causa de los propios novios por la misma situación.

Desde hace tiempo, en TikTok se volvió tendencia que invitados a una boda y los novios graben un video respecto a cómo se ven al principio de la celebración, con pocas copas encima, y cómo terminan la fiesta, ya con varios tragos de más.

Una novia en Chile se sumó a este reto sin jamás pensar que esto la llevaría a pasar su noche de bodas en el hospital.

Fue el pasado sábado 19 de noviembre cuando una novia llamada Camila Palma celebró su enlace matrimonial con su prometido de nombre Carlos Roldán. Ya en la fiesta, una de las hermanas de la novia le propuso hacer el reto de los tragos para compartir el resultado en TikTok.

En el clip subido a la plataforma, este inicia con la imagen de la novia diciendo: “Hola, soy la novia y este es mi segundo trago”; acto seguido, se puede ver a Camila recostada en una camilla de una sala de urgencias de un hospital, visiblemente adolorida.

¿Qué fue lo que realmente le ocurrió a esta novia?

El video de esta boda fallida tiene casi ya 4 millones de reproducciones. Como era de esperarse, muchos usuarios indicaron que lo ocurrido seguramente fue resultado de haber bebido en exceso.

Pero no es lo que realmente ocurrió.

Florencia, la hermana de la novia y quien compartió el primer video, subió una continuación de esta historia, explicando que lo que realmente le ocurrió a Camila fue un lamentable accidente en la pista de baile.

Resulta ser que la mayoría de los invitados estaban bailando y tomando, motivo por el cual se derramó mucho líquido en la pista, lo que ocasionó que su hermana se resbalara.

Pero eso no fue todo, pues según su relato, resulta que el novio fue corriendo a ayudarla y se cayó igual que ella, finalmente un tercero fue a socorrer a ambos y sufrió lo mismo que los novios, pues también terminó en el suelo.

A pesar de que fueron 3 personas las que resbalaron, la novia fue la que sufrió el accidente más grave, tanto así que tuvo que ser llevada a la clínica debido al dolor; el resultado, una fractura en el peroné.

“Soy torpe, siempre me pasan cosas, pero nunca me había fracturado. No me queda otra que tomarme esto con humor”, dijo Camila en entrevista con algunos medios de comunicación locales, luego de decir que siempre le pasan cosas raras y que lo que más le dolió fue no haber concluido bien su boda y que se perdió la última hora de fiesta.

Con información de Diario NY