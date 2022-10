¡Una fortuna! Filtran supuestos sueldos de los streamers de Twitch: Ibai Llanos, AuronPlay, Rubius, TheGrefg y otros; esto ganan Por si fuera poco, siguió bromeando.

Rubius aclaró que, si Barcelona ya le parece lejos, mucho más le parece viajar a México, por lo que no iría. «Barcelona ya parecía lejos…

Nadie va ir a México, solo tú, Juan», indicó El Rubius Youtuber Rubius. (Instagram) Como era de esperarse, los comentarios desafortunados no fueron bien recibidos. Los internautas los funaron y les pidieron que mejor no vengan a México: “Nadie va ir a México.

Bueno, si no quieren venir no vengan, pero que sepan que pierden el aprecio y apoyo de LATAM, QUE NO ES POCO, creo que la mayor parte de su audiencia está aquí. Los españoles siempre serán españoles, y en los Españoles no se confía”; “Pues no vengan, mejor quédense en sus casitas”; “Qué bueno saber lo que piensan de México”; “Fama a quien no lo merece”, se lee entre las reacciones. Streamer AuronPlay (Instagram) Ante la polémica, el streamer JuanSGuarnizo lanzó una reflexión contundente sobre el tema. Defendió que cuando a ellos les toca ir a España también les da flojera: “El tema de los españoles, si van a venir o no. Es que yo sé que les da flojera, pero amigos de España, a nosotros también nos da flojera ir muchas veces, pero sabemos que a la comunidad le hace ilusión”, indicó. ¿Pedirán disculpas? Hasta el momento no lo han hecho, pero sí se han vuelto tendencia por sus comentarios.

