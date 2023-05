México.-Se volvió viral en TikTok por negarse a ceder sus vacaciones a su compañera de trabajo para que pudiera llevar a sus hijos a Disney World, fue a través de su cuenta en TikTok @evmariexo, que compartió la historia y la cual se ha acumulando millones de visualizaciones y likes en la plataforma.

ADVERTISEMENT

Cuenta que trabajó con una mujer que tenía dos hijos, ellas se llevaban perfectamente bien, y fue cuando Evie ya tenía planeadas sus vacaciones desde meses de anticipación, para visitar a su familia y amigos en Navidad, con permiso laboral y autorización del jefe.

Una semana antes de sus vacaciones, su jefe la llamó a su oficina y le pidió que cediera sus días de vacaciones a su compañera, para que pudiera llevar a sus hijos a Disney World, acción en la que el jefe fue «empático» con su compañera porque él tenía hijos y Evie no.

ADVERTISEMENT

Evie se negó ya que ya tenía todo planeado, además que ella había solicitado el permiso meses antes, mientras que su compañera lo había hecho dos días antes, aunado a que su familia ya tenía un viaje planeado el cual no iba perder.

La compañera de Evie se enojó y la acusó de no entender su situación, ya que no tenía hijos y no sabía lo que era sentir un amor tan grande por alguien, señalada como falta de empatía e incluso de desamor hacia los niños y sus compañeras de trabajo.

Debido al hecho el jefe le había pedido que «buscara en su corazón» y permitiera que Karen se tomara la semana libre para pasar tiempo con sus hijos, a lo cual Evie respondió que había buscado en su corazón y que no estaba dispuesta a ceder sus vacaciones.

Historia que ha sido muy comentada y aplaudida, algunos usuarios le consecuentan la decisión ya que nadie te puede juzgar por no tener hijos y además por querer respetar algo a lo que tienes derecho como trabajador y más cuando ya tenías el permiso.