México.- En redes sociales se viralizó el polémico video que fue captado por una «Kiss Cam» durante un juego de beisbol, ya que un joven acudió acompañado de una mujer que besó a otro hombre.

La «Kiss Cam» es una tradición durante los eventos deportivos que capta a las parejas que asisten y tienen que darse un beso en frente de todos.

Sin embargo, durante un juego de beisbol de los Sultanes de Monterrey y Diablos Rojos, una mujer que fue acompañada de un joven y generó polémica, ya que mandó a su cita directo a la friendzone.

La cuenta oficial de Sultanes de Monterrey difundió el video que se volvió viral, porque la Kiss Cam expuso al pobre soldado caído.

Todos los asistentes del Estadio Mobil Super quedaron sorprendidos porque la mujer prefirió besar a un desconocido que a su acompañante. El video generó miles de reacciones, porque aparentemente el joven terminó humillado.

«Por educación, cortesía, amabilidad y el más mínimo rasgo de humanidad, no se hace, yo me iba», comentó un usuario. «Si yo fuera el vato y la invite, me paraba y me iba».

«El vato al ver que a la morrita que le está pagando el pedo, se la pasa la comida con otro wey».