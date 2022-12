Redes.-Un joven identificado como Imer Baldovino sorprendió a los invitados de la ceremonia de graduación escolar, al llegar montado en un caballo. Resulta que el equino lo transportó a diario al Bachiller Académico de la Institución Educativa San José de Majagual, ubicado en Sucre, Colombia, por lo que el estudiante decidió rendirle un homenaje y terminar esta etapa de su vida al lado de su fiel amigo.

De acuerdo con el diario El Tiempo, el joven le pidió a las autoridades escolares que le permitieran ingresar a recibir su diploma con ‘Tormento’, el caballo que lo acompañó a diario por los caminos afectados que tenía que recorrer para poder seguir estudiando.

El joven explicó al El Tiempo que ‘Tormento’ lo llevaba a la escuela debido a que no contaba con otro medio de transporte, además de que las calles por las que tenía que pasar estaban muy afectadas por el mal clima de la región.

“Desde las siete de la mañana comenzaban las clases y en ocasiones llegaba tarde, porque me tocaba recorrer una hora en caballo, hasta la una de la tarde que regresaba a la pequeña finca donde vivo”, dijo Imer a el medio El Tiempo.

Al recibir la invitación para la ceremonia de graduación, el joven pidió permiso a sus profesores para poder llevar a su compañero de viaje, hecho que cautivó a los docentes y al mismo directos, quienes aceptaron que llevara al caballo.

“Le dije a la profesora que quería ir en mi caballo porque es mi amigo fiel, me acompañó todos los días en esos recorridos con inundaciones y ahora tenía también el derecho de ir a mi graduación”, explicó.

Finalmente, Imer destacó que ahora tiene planes de asistir a la universidad, aunque todavía no se ha podido inscribir, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para poder hacerlo.

“Todo se puede con esfuerzo, todo sacrificio tiene su recompensa, no hay excusa para estudiar, pero ahora le pido al Gobierno que me ayude porque no tengo dinero para iniciar una carrera profesional”, dijo.

EJEMPLO PARA LOS JÓVENES Imer Baldovino Quevedo se convierte en ejemplo para los jóvenes que quieren salir adelante. Ahora quiere que el Gobierno Nacional lo ayude para estudiar Ingeniería Agropecuaria porque no tiene los recursos para iniciar una carrera profesional. pic.twitter.com/uvdxk0dGmp — Pachobarrios3 (@pachobarrios3) December 11, 2022

