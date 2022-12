Redes.-Seguramente harás memoria y difícilmente superará al obsequio que recibió la protagonista de la historia que te vamos a contar. Y es que en un video supimos de una joven que recibió un gallo como regalo de navidad. Te mostramos lo que hizo con el animalito.

Algo que ya se está presentando con frecuencia a medida que se acerca Nochebuena, son los famosos intercambios. Esto se da en todos los círculos sociales; desde los compañeros de escuela, de trabajo, familiares y claro, entre los amigos. Este último sector es el más ingenioso para dar regalos, pues un caballero dio a su amiga un gallo para ser su mascota.

Estaremos de acuerdo que hay de regalos a regalos de navidad, algunos pudieron gustaron tanto que hasta la fecha son recordados, o el otro extremo, a los que realmente no le atinaron nadita y el obsequio terminó siendo una reliquia en un cajón por no haberlo usado nunca.

En tanto, el regalo de esta joven no fue nada convencional, pues nos queda claro que no todo el mundo regala gallos en los intercambios, y más aún, no vimos a nadie compartir tan generosa acción.

Fue por medio de un video de TikTok en donde vimos este épico acto. En él se ve cómo preparan al animalito que tranquilamente esperaba a ser entregado a su dueña.

“Nunca imaginó cuál iba a ser su regalo de intercambio”, se lee en el video. “Ay no es cierto, ¡no, no!, ¿qué voy a hacer con un gallo?”, comentó la joven.

¿Qué hizo la joven con el gallo de intercambio?

En un segundo video compartido en la misma plataforma de videos asiática, pudimos ver cuál fue el destino del gallo obsequiado en un intercambio de navidad. En el clip se puede ver que la feliz mascota posa en el regazo de su dueña, además de que se pasea por toda la barra de la cocina.

Sí hubo final feliz!! pic.twitter.com/YXh1WoJonA — Cuenta Videos (@VideosFacil2022) December 20, 2022

Con Información de Comunicado