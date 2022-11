Redes.-Luis y Angie empezaron su proyecto de vida como esposos y familia, pero en vez de hacerlo con un clásico baile, practicaron un poco de halterofilia durante su fiesta: “cuando ambos se encuentran en el gimnasio… alguno de mis chicos pruebe esto en su boda, me voy a casa”, se lee en la descripción del video publicado en Twitter que viene acumulando más de 6.6 millones de vistas.

La cámara los rodea mientras vemos a los recién casados mirarse fijamente a la vez que alzan arriba y abajo una y otra vez las pesas, en tanto que los invitados los alientan, aúllan de emoción, agitan las servilletas, todos muy felices disfrutando de la unión los esposos.

De inmediato, el video obtuvo una serie de comentarios de usuarios que quedaron impresionados con la pareja, pero otros no tanto: “si alguno de mis hijos prueba esto en su boda, me voy a casa”, “al menos me quitaría el vestido primero, especialmente, porque la mayoría de los vestidos de novia son caros”, “están sirviendo pechuga de pollo hervida, brócoli y arroz. Sin condimentos, solo limón”.

Pero, cuando el canal de TikTok de ESPN publicó el video, los comentarios fueron mucho más positivos que en Twitter: “qué boda tan buena”, “si esta no es mi boda, no quiero nada”, “me dolería demasiado la espalda como para comenzar la luna de miel”.

Any of my boys try this at their wedding, I'm going home 😂😂😂 pic.twitter.com/EqR88SyQNG

— PRESENCE (@TazerBlack) November 9, 2022