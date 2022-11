Redes.-Carol Castro realizó una transmisión en vivo donde envió un mensaje a Dhasia Wezka, luego de que la influencer publicara una grabación en la que criticaba a las personas que romantizaban los embarazos a temprana edad.

Como sabes, Castro anunció que está esperando un hijo junto a César Pantoja, hermano de Juan de Dios Pantoja.

“A personas que no les parezca pues no va a cambiar nada en mi vida. Simplemente, es cuestión de perspectivas. Si a ellos no se les hace bien pues que lo apliquen en sus vidas. Yo pienso diferente, hay otras personas que piensan diferente, entonces, todo bien. Soy muy feliz”, mencionó la influencer.

¿Qué dijo Dhasia Wazka?

Dhasia Wezka compartió un video en su cuenta de TikTok donde habló sobre los influencers que romantizan los embarazos a temprana edad y, aunque la famosa no mencionó un nombre en específico, parece que a Carol Castro no le agradaron sus comentarios.

“Estoy harta de ver cómo romantizan el embarazo a temprana edad en redes sociales. No está bien embarazarse a temprana edad, ni cuando eres adolescente, ni cuando estás entrando a la vida adulta”, señaló Dhasia.

“Estoy harta de cómo creadores de contenido quieren vender el cuento de que embarazarse a temprana edad está bien padre y qué bonito (…) es una vida, es una responsabilidad. Son dos mocosos, teniendo un hijo”, agregó.

La influencer agregó que: “No es un juego para mí tener hijos, por eso no tengo hijos, por eso uso anticonceptivos”.

Como era de esperarse, los usuarios se hicieron presentes en el post de Wezka; mientras algunos apoyaban la postura de la creadora de contenido, otros tantos se mostraron en desacuerdo.

“Ni a temprana edad ni cuando no eres estable en ningún sentido, tener hijos es increíblemente difícil fui mamá joven, sé lo que les digo”, escribió una internauta.

